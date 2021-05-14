Из Московского метрополитена уволили десятки сотрудников, которые регистрировались на сайте в поддержку Навального

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Из-за апрельской акции в поддержку Алексея Навального Московский метрополитен уволил около 40 сотрудников. Об этом «Открытым медиа» сообщил заместитель председателя независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков.

Таких много, но мы пока не обо всех знаем, только ко мне обратились около 40 человек. Приходят расчеты даже людям, которые находятся на больничном.

По словам Шелякова, сотрудникам предлагают на выбор два пути увольнения — по соглашению сторон или по статье за прогул. Неформально в беседах с руководством им заявляют, что это связано с регистрацией на сайте «Свободу Навальному» или с посещением митинга 21 апреля.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов в своем телеграм-канале написал о поступившей ему информации, что руководство метрополитена предписало уволить до нескольких сотен сотрудников до 14 мая — тех, кто был в базе на сайте за Навального, либо тех, у кого там были родственники. Тимонов отметил, что начнет проверку этой информации.

В самом метрополитене информацию об увольнениях пока не комментировали.

Сайт free.navalny.com для сбора желающих выйти на акцию в поддержку политика был создан в феврале. В середине апреля зарегистрированным на нем пользователям начали приходить письма с угрозами о том, что об их политических взглядах расскажут работодателям. После этого ко многим из них пришли с проверками правоохранительные органы.

Соратник Навального Леонид Волков заявлял, что базу данных украли с помощью бывшего сотрудника , завербованного ФСБ России. «Медуза» позже выяснила, что следы взлома сайта ведут к людям, связанным с администрацией президента и его управделами.

По подсчетам «Дождя», в базе более 150 человек, у которых в качестве места работы указан Московский метрополитен.

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