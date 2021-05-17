Президент Чехии назвал причиной взрывов в Врбетице попытку скрыть недостачу. Премьер-министр ответил, что под подозрением только Россия

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Причиной в чешской деревне Врбетице в 2014 году, в которых подозревают российские спецслужбы, могла стать попытка скрыть недостачу. Об этом в интервью радиостанции Frekvence 1 заявил президент Чехии Милош Земан.

По его словам, эту версию ему озвучила глава чешского Минюста Мария Бенешева. Земан также напомнил, что изначальной версией следователей произошедшего в Врбетице называлась неосторожность при хранении боеприпасов. Президент отметил, что не является сторонником ни одной из трех версий событий.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал заявление Земана для Frekvence 1 следующим образом: «Я объяснил президенту, что полиция расследует только одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года их было больше. Но я не могу объяснить, почему президент сейчас настаивает на том, что версий больше».

Слова Земана также опровергла Мария Бенешева, на которую он ссылался. «Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, кроме причастности агентов российской военной разведки ГРУ», — сказала она журналистам.

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