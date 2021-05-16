ЦСКА впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках

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В заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 2:3. Об этом сообщает Sports.ru.

В результате поражения ЦСКА финишировал на шестом месте в РПЛ и не вышел в еврокубки. Это произошло впервые с сезона 2001/2002.

По итогам 30-го тура РПЛ «Зенит» и «Спартак», занявшие первое и второе место в турнирной таблице, сыграют в Лиге чемпионов. «Локомотив», который финишировал третьим и выиграл Кубок России по футболу, представит РФ в Лиге Европы. «Рубин» и «Сочи» заняли четвертое и пятое места и вышли в Лигу конференций.

Ранее из РПЛ вылетел «Тамбов», закончивший сезон на последнем месте. Еще один клуб, который покинет лигу, определится по итогам матча «Уфа» — «Арсенал» 16 мая.

Обновлено. «Уфа» обыграла «Арсенал», тем самым сохранив прописку в РПЛ. Высший дивизион покинул «Ротор».

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