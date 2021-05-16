Два человека погибли и более 150 пострадали при обрушении трибуны в синагоге в Израиле

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В израильском поселении Гиват-Зеэв недалеко от Иерусалима во время молитвы в синагоге обрушилась трибуна, пишет The Times of Israel.

В результате обрушения погибли по меньшей мере два человека, сообщила полиция. 54 человека были госпитализированы. Пятеро из них в тяжелом состоянии, заявили медики.

Обновлено. Число пострадавших возросло до 158 человек.

Журналист израильского телеканала Kan Сулейман Масуд опубликовал видео, на котором видно, как верхняя секция трибуны синагоги падает вместе с находившимися на ней людьми.

Всего в синагоге в момент обрушения находились 650 человек, заявила полиция. Они пришли на празднование Шавуота — иудейского праздника дарования Торы на горе Синай.

В мэрии Гивт-Зеэв заявили, что синагога была недостроена.

В ночь на 30 апреля в ходе религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля произошла давка. В результате более 40 человек погибли и еще 150 получили ранения.

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