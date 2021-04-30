В давке на религиозном празднике в Израиле погибли более 40 человек

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По меньшей мере 44 человека погибли и 150 получили ранения в результате давки, возникшей в ночь на 30 апреля в ходе религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля, пишет Haaretz.

На праздновании собрались десятки тысяч человек. Праздник стал первым крупным массовым мероприятием в стране с момента начала пандемии коронавируса.

По сведениям полиции, давка началась из-за того, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, уронив вместе с собой десятки людей.

Для эвакуации пострадавших направлены шесть вертолетов и десятки машин скорой помощи.

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