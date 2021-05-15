В Москве за год выписали два миллиарда рублей штрафов за отсутствие масок и перчаток в транспорте. Всего оштрафованы 410 тысяч человек

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За год власти Москвы оштрафовали около 410 тысяч пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок», который подчиняется департаменту транспорта.

Чаще всего нарушителей штрафовали на станциях «Комсомольская» Кольцевой линии, «Чкаловская» и «Теплый стан». Больше всего нарушений было зафиксировано весной 2021 года; в период майских праздников оштрафовали 10 тысяч человек.

С учетом размера штрафа (5 тысяч рублей в соответствии с частью 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы), указывают «Открытые медиа», общая сумма штрафов, выписанная нарушителям, превысила 2 миллиарда рублей.

Носить маски и перчатки в общественном транспорте требует указ мэра Москвы Сергея Собянина от 12 мая 2020 года. Помимо транспорта, жители города также должны носить маски и перчатки в магазинах и торговых центрах.

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