Китай впервые посадил космический аппарат на Марс

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Спускаемый модуль китайского аппарата «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Марс. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

Посадка произошла в 02:18 по московскому времени в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Она происходила в полностью автоматическом режиме.

«Тяньвэнь-1» был запущен с Земли в июле 2020 года. На орбиту Марса он вышел в феврале, после чего более двух месяцев исследовал потенциальные места для посадки.

В ближайшее время из посадочного модуля выедет марсоход «Чжучжун» и начнет исследование поверхности планеты. Запланированный срок его работы составляет 90 марсианских суток. Он сможет передвигаться со скоростью 200 метров в час.

Для Китая это первая посадка зонда на другую планету. Китай стал третьей страной в мире — после СССР и США — сумевшей посадить аппарат на поверхность Марса.

В июле 2020 года, помимо Китая, миссию с марсоходом «Персеверанс» запустили США — он сел на поверхность планеты в феврале.

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