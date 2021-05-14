Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области
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Сотрудники СК и МВД задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино Нижегородской области. Об этом сообщило региональное управление СК.
Подозреваемый — 49-летний житель Нижегородской области. По версии СК, 13 мая он приехал на электричке из города Заволжье в Большое Козино и заметил в поселке незнакомую девочку. В лесополосе мужчина напал на нее, совершил над ней сексуальное насилие и нанес ей смертельные ножевые ранения.
Ранее подозреваемый не раз привлекался к уголовной ответственности, заявили в СК. По информации телеграм-канала Life Shot, он дважды сидел в тюрьме за изнасилования несовершеннолетних.
МВД сообщило, что приметы подозреваемого разослали сотрудникам полиции Нижегородской области, один из них опознал мужчину. Издание «Живем в Нижнем» написало, что это была инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, которая работает по месту жительства подозреваемого.
Тело 12-летней школьницы нашли в Большом Козино вечером 13 мая. Девочка пропала по дороге из школы. На шее погибшей были обнаружены три ножевых ранения.