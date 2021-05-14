В Нижегородской области убили 12-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 12-летней школьницы в Балахнинском районе Нижегородской области.

Днем 13 мая девочка не вернулась из школы в поселке Большое Козино. Вечером ее тело нашли в лесополосе рядом с населенным пунктом.

Как сообщает Life Shot, школьница предупредила родителей по телефону, что возвращается домой, но через полчаса ее мобильный уже был недоступен. Часть пути она прошла с одноклассником, чей дом был ближе.

По свидетельствам очевидцев, ранее в районе поселка заметили подозрительного мужчину в камуфляже и с маской на лице. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения выезжавшим из лесополосы на велосипеде. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

На шее погибшей обнаружены три ножевых ранения. По предварительным данным, девочку изнасиловали.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать семье погибшей девочки всю необходимую материальную и психологическую помощь.

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