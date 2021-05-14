В решении Арбитражного суда Москвы о взыскании 466 тысяч рублей обнаружили фразу «НО НЕ УВЕРЕНА»

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В текст решения судьи Арбитражного суда Москвы Карине Мороз попала написанная капслоком фраза «НО НЕ УВЕРЕНА». Внимание на это обратил телеграм-канал «Арбитр».

Решение было вынесено по делу о взыскании задолженности в размере 466 778 рублей 40 копеек в рамках спора двух хозяйствующих субъектов.

Представитель Арбитражного суда сообщил «Открытым медиа», что «причина возникновения данной фразы в судебном акте выясняется» и что в связи с этим проведут служебную проверку.

После того, как СМИ обратили внимание на инцидент, текст решения был удален с сайта суда.

В январе СМИ обнаружили, что несколько решений судьи Арбитражного суда Москвы Екатерины Игнатовой заканчивались фразой «письку сосите», набранной белым шрифтом — ее было видно только при копировании. После проведения служебной проверки в начале апреля в суде сообщили, что уволили двух сотрудников, ответственных за появление надписей.

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