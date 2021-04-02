Арбитражный суд Москвы уволил сотрудников, которые белым цветом писали в решениях суда «письку сосите»

Арбитражный суд Москвы сообщил, что в ходе служебной проверки установил и уволил сотрудников, причастных к публикации «недопустимой надписи» в решениях судьи Екатерины Игнатовой.

В январе стало известно, что несколько решений судьи, вынесенных в сентябре 2020 года, заканчивались фразой «письку сосите», написанной белым цветом (ее видно при копировании). После внимания СМИ эти данные удалили из решений судьи, а суд начал проверку.

В пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что «меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения» применили к сотрудникам аппарата суда, они уже не работают. Понесла ли какое-то наказание судья Игнатова, в чьих определениях нашли грубую фразу, не сообщается. На сайте арбитражного суда есть ее страница, а в картотеке — несколько дел, которые она рассматривала в начале апреля.