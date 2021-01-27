В определении судьи Арбитражного суда Москвы нашли фразу «письку сосите», написанную белым цветом. Суд начал проверку

Арбитражный суд Москвы начал проверку после сообщений СМИ о том, что в нескольких решениях судьи присутствовала грубая фраза, сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на представителя суда.

В одном из решений судьи, опубликованном на сайте суда, 26 января обнаружили фразу, написанную белым цветом (ее видно при копировании). «Письку сосите. Судья Е.С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)», — сказано в решении, которое цитирует «Медиазона» (само определение удалено).

В тот же день журналист «МБХ медиа» Александр Скрыльников сообщил в твиттере, что нашел на сайте суда пять решений судьи, которые заканчиваются фразой «письку сосите», но к утру 27 января, по его словам, эти данные удалили.