В московский офис «Радио Свобода» пришли приставы. С журналистов намерены взыскать пять миллионов рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Обновлено. Как сообщает «Дождь», судебные приставы в итоге не стали опечатывать московскую студию « » и покинули ее. Директор Русской службы радиостанции Андрей Шарый рассказал «Новой газете», что приставы вручили журналистам документы о возбуждении процесса по взиманию штрафов (речь идет о десяти судебных решениях на сумму пять миллионов рублей), но работе редакции не препятствовали.

Судебные приставы опечатали днем 14 мая московский офис «Радио Свобода» и начали опись имущества. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к изданию.

О том, что в офисе «Радио Свобода» находятся приставы, также сообщил активист Алексей Миняйло, пришедший на эфир. Позже он удалил пост из соцсетей.

С января по май 2021 года Роскомнадзор составил на «Радио Свобода» и главу его российского офиса Андрея Шарого 520 административных протоколов на общую сумму более 100 миллионов рублей за отсутствие в материалах маркировки «иностранного агента». В реестр «СМИ-иноагентов» издание внесли в феврале 2020 года.

13 мая Тверской суд Москвы отменил 140 штрафов в отношении издания из-за нарушений с подсудностью. Протоколы отправили на пересмотр. Еще 117 штрафов на общую сумму 28,8 миллиона рублей суд оставил в силе.

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