Суд отменил 140 штрафов «Радио Свобода» за отсутствие маркировки «иностранного агента». Протоколы отправили на пересмотр

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тверской суд Москвы отменил решения о назначении 140 штрафов « » и его главе Андрею Шарому за нарушение правил деятельности «СМИ — иностранного агента».

Как пояснили агентству ТАСС в суде, отмена связана с нарушением подсудности: протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района. В суде пояснили, что протоколы будут направлены на новое рассмотрение.

Еще 117 штрафов на общую сумму 28,8 миллиона рублей суд оставил в силе.

Роскомнадзор в середине апреля сообщал, что в отношении «Радио Свобода» и Шарого составлены 390 протоколов об административном правонарушении за отсутствие маркировки «иностранного агента». К тому времени мировой суд рассмотрел 288 протоколов и назначил штрафы на общую сумму в 79,2 миллиона рублей.

В середине апреля руководство «Радио Свободы» предложило части сотрудников московского бюро переехать в Чехию или на Украину. «Русская служба Би-би-си», первой написавшая об этом, прямо связала это решение со штрафами, полученными от Роскомнадзора.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег