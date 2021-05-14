Перейти к материалам

Я помогаю «Медузе»

Министр обороны Сергей Шойгу выставил свои картины и работы из дерева на благотворительный аукцион. Их продали за 40 миллионов рублей

Источник: РИА Новости

Картины и работы из дерева, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу, продали на благотворительном аукционе за 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на благотворительный фонд актера Константина Хабенского, который организовал аукцион.

В фонде заявили, что с инициативой провести аукцион выступил сам Шойгу. Министр предоставил для него свои картины, декоративную деревянную вазу и деревянный стол ручной работы.

Аукцион прошел 14 мая в штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Вырученные от продажи работу Шойгу деньги пойдут на помощь подопечным фонда Константина Хабенского. Фонд помогает детям с заболеваниями головного и спинного мозга.

Творчество Сергея Шойгу

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

Дать денег
Реклама