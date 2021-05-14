Бывшего американского спецназовца приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Он заявил о шантаже со стороны ГРУ

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Судья в штате Виргиния приговорил к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы бывшего бойца спецназа армии США, 46-летнего Питера Рафаэля Дзибински Деббинса по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Associated Press.

Обвинение просило для Деббинса 17 лет тюрьмы, защита — пять лет тюрьмы.

Адвокат настаивал, что его подзащитный нанес небольшой ущерб и что российские агенты его шантажировали, угрожая рассказать о его гомосексуальных контактах во время службы в армии США.

Сам Деббинс, признавший вину, подчеркнул, что стал жертвой и подверг себя опасности, рассказав о сотрудничестве со спецслужбой. «ГРУ не угрожает, оно выполняет обещания», — сказал он.

Обвинение отметило, что Деббинс не упоминал о шантаже со стороны российской разведки во время допросов.

Деббинса задержали в США в августе 2020 года. По версии следствия, он сотрудничал с российской разведкой с 1996 по 2011 год. Американец передавал данные о подразделениях американской армии, в которых служил, а также сведения о своих сослуживцах.

На допросах Деббинс заявил, что «ощущал себя мессией для России» и представлял, что освободит страну «от деспотичного правительства». За свои услуги он получал символическую плату. Например, в 2003 году ему подарили бутылку коньяка и российскую военную форму.

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