Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон

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Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав сборной на олимпийский сезон 2021/2022, сообщает ТАСС.

Гендиректор федерации Александр Коган подтвердил, что в составе нет участниц предыдущей Олимпиады Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В ближайшее время состав официально опубликует Минспорта, большая его часть оказалась в распоряжении «Российской газеты».

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары (неполный список): Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцы на льду (неполный список): Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Алина Загитова на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла золотую медаль, Евгения Медведева — серебряную. Загитова приостановила карьеру в 2019 году; Медведева в последнем сезоне не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы.

На последнем чемпионате мира россияне стали первыми в трех дисциплинах из четырех. Золото в женском катании выиграла Анна Щербакова, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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