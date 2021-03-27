Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате мира. Такого не было никогда

Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters / Scanpix / LETA

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате мира в Стокгольме в женском одиночном катании. Она лидировала после короткой программы, в произвольной программе стала второй, и по сумме двух оценок заработала 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46 балла), третье — Александра Трусова (217,20 балла).

Как отмечает Sports.ru, российские спортсменки впервые в истории заняли на ЧМ по фигурному катанию весь подиум.

Правка. Первоначально мы опубликовали пять видеозаписей выступлений фигуристок, взятых с ютьюб-канала Международного союза конькобежцев (ICU), но оказалось, что их нельзя посмотреть в России. Упс. Простите! Для зрителей из России доступны видео Первого канала (но в них есть реклама). Мы оставили записи с ютьюба в прикрепленных сообщениях под роликами Первого канала.

Короткая программа Анны Щербаковой

Короткая программа Анны Щербаковой, чемпионат мира 2021 года Skating ISU

Короткая программа Анны Щербаковой, чемпионат мира 2021 года Skating ISU

Произвольная программа Анны Щербаковой

Произвольная программа Анны Щербаковой, чемпионат мира 2021 года Skating ISU

Произвольная программа Анны Щербаковой, чемпионат мира 2021 года Skating ISU

Короткая программа Елизаветы Туктамышевой

Короткая программа Елизаветы Туктамышевой, чемпионат мира 2021 года Skating ISU

Произвольная программа Елизаветы Туктамышевой

Произвольная программа Елизаветы Туктамышевой, чемпионат мира 2021 года Skating ISU

Короткая программа Александры Трусовой

Короткая программа Александры Трусовой, чемпионат мира 2021 года Rocker

Произвольная программа Александры Трусовой

Произвольная программа Александры Трусовой, чемпионат мира 2021 года Skating ISU

Российские фигуристы завоевали на чемпионате мира в Швеции две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. 25 марта Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото среди спортивных пар, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами.

Российские фигуристы вместо флага РФ выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России, а вместо гимна России во время награждения звучит Первый концерт Чайковского.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира из-за манипуляций с допинг-пробами, которые содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а также использовать национальный гимн и название сборной России.

Сложнейший (!) тест о фигурном катании

Сможете отличить аксель от тулупа? Тест для настоящих поклонников фигурного катания

Сложнейший (!) тест о фигурном катании

Сможете отличить аксель от тулупа? Тест для настоящих поклонников фигурного катания

Александр Бакланов