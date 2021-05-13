Суд сократил до одних суток срок ареста Евгения Ройзмана по делу о митингах в поддержку Навального

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Свердловский областной суд сократил срок ареста бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с девяти до одних суток по делу об организации митингов 31 января и 21 апреля в поддержку Алексея Навального.

Таким образом, сообщает Znak.com, политик выйдет из спецприемника уже 13 мая.

11 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел три административных протокола, составленных на Ройзмана за участие в протестных акциях.

По двум из них бывшего мэра арестовали на девять суток, признав виновным в организации митингов в поддержку Навального 31 января и 21 апреля. По третьему протоколу — об участии в шествии 21 апреля — Ройзману назначили 30 часов общественных работ. Защита политика обжаловала эти решения в областном суде.

Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 годах.

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