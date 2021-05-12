Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на девять суток из-за акции в поддержку Навального
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману девять суток административного ареста, признав его виновным в организации протестной акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей 31 января. Об этом сообщает Znak.com.
Административное дело в отношении Ройзмана возбудили из-за твитов, в которых он рассказывал об акции. По версии полиции, доказательствами вины Ройзмана стали твиты «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари, надо выходить» и «Они делают все возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать». Сам Ройзман заявил в суде, что его твиты не были призывами к митингу или попыткой организовать акцию.
До судебного заседания Евгений Ройзман сообщил, что последний раз был под арестом 38 лет назад. После решения суда об аресте Ройзман сказал: «Мне нормально в камере. Я знаю, чем буду заниматься».
Ранее 12 мая в отношении Ройзмана составили три административных протокола: два по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без уведомления) из-за двух акций в поддержку Навального 31 января и 21 апреля и один по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) из-за участия в акции 21 апреля.
Обновление. Суд также арестовал Евгения Ройзмана на девять суток, признав его виновным в организации митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Судья уточнил, что сроки по делам об акциях 31 января и 21 апреля не суммируются — и в общей сложности Ройзман проведет под арестом девять суток. По делу об участии в шествии 21 апреля Ройзману назначили 30 часов обязательных работ.
В марте Евгения Ройзмана дважды привлекали к ответственности по статье 20.2 КоАП за участие в акциях в поддержку Навального: ему назначили два штрафа по 20 тысяч рублей.
Если суд признает Ройзмана виновным по четырем административным делам, он может стать фигурантом уголовного дела по «дадинской статье».
Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 годах.