Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на девять суток из-за акции в поддержку Навального

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману девять суток административного ареста, признав его виновным в организации протестной акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей 31 января. Об этом сообщает Znak.com.

Административное дело в отношении Ройзмана возбудили из-за твитов, в которых он рассказывал об акции. По версии полиции, доказательствами вины Ройзмана стали твиты «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари, надо выходить» и «Они делают все возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать». Сам Ройзман заявил в суде, что его твиты не были призывами к митингу или попыткой организовать акцию.

До судебного заседания Евгений Ройзман сообщил, что последний раз был под арестом 38 лет назад. После решения суда об аресте Ройзман сказал: «Мне нормально в камере. Я знаю, чем буду заниматься».

Ранее 12 мая в отношении Ройзмана составили три административных протокола: два по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без уведомления) из-за двух акций в поддержку Навального 31 января и 21 апреля и один по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) из-за участия в акции 21 апреля.

Обновление. Суд также арестовал Евгения Ройзмана на девять суток, признав его виновным в организации митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Судья уточнил, что сроки по делам об акциях 31 января и 21 апреля не суммируются — и в общей сложности Ройзман проведет под арестом девять суток. По делу об участии в шествии 21 апреля Ройзману назначили 30 часов обязательных работ.

В марте Евгения Ройзмана дважды привлекали к ответственности по статье 20.2 КоАП за участие в акциях в поддержку Навального: ему назначили два штрафа по 20 тысяч рублей.

Если суд признает Ройзмана виновным по четырем административным делам, он может стать фигурантом уголовного дела по .

Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 годах.

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