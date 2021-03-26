Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей за участие в акциях в поддержку Навального

Суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом пишет «Интерфакс».

Ройзмана признали виновным по (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия).

Сам Ройзман вину не признал. «Я там находился сознательно. И, единственное, что мне могло помешать туда прийти, это если бы я находился под домашним арестом», — сказал он.

26 марта суд также должен рассмотреть протокол об участии Ройзмана в акции за Навального 31 января. Заседание по этому административному делу уже началось, сообщает «Екатеринбург онлайн».

Обновлено. По административному делу об участии в акции 31 января Ройзману также назначили штраф 20 тысяч рублей, пишет Znak.

16 марта Евгений Ройзман был задержан в аэропорту Кольцово для составления административных протоколов из-за акций в поддержку Навального 23 и 31 января.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 годах.

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