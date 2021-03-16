Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Екатеринбурга. На него составили протоколы за акции 23 и 31 января, а потом отпустили

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан в аэропорту Кольцово. Как рассказал Ройзман «Новой газете», его задержали для составления административных протоколов из-за акций протеста 23 и 31 января.

Задержание, по словам политика, прошло «на достаточно высоком уровне, нормально, вежливо, спокойно».

После составления протоколов, которое заняло около получаса, Ройзмана отпустили. Дата суда пока не назначена.

Как указывает «Новая газета», протоколы на Ройзмана были составлены «по части 5 статьи 20.5 КоАП («Нарушение требований режима чрезвычайного положения»). При этом, отмечает издание, в статье 20.5 нет такой части, и никакой режим ЧП не вводился.

К протоколам приложено заявление от «Алексеева Георгия Владимировича», который просит рассмотреть его жалобу в связи с «призывами» Ройзмана и «агитации об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью» изданию Znak.com, пишет «Новая».

23 и 31 января, а также 2 февраля, во многих городах России прошли акции с требованием освободить Алексея Навального, которого взяли под стражу после возвращения в Москву из Берлина. По данным правозащитников, за три дня протестных акций задержали около 11 тысяч человек, возбуждено несколько десятков уголовных дел.

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