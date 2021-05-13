Life: напавший на школу в Казани заявил, что пытался покончить с собой

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Издание Life опубликовало выдержки из допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, подозреваемого в .

На допросе, следует из опубликованных материалов, Галявиев рассказал, что во время нападения на школу собирался убить около 20 человек. По его словам, он решил сдаться, когда заметил полицейских. После задержания его посадили в полицейскую машину, где он попытался совершить самоубийство. Галявиев отметил, что его остановил полицейский.

Зампрокурора Татарстана Алексей Заика сообщил 12 мая (до публикации Life), что до, во время и после задержания Галявиева силовики «официально не зарегистрировали» попыток суицида.

12 мая Ильназа Галявиева арестовали на два месяца. В этот же день Следственный комитет собирался предъявить ему обвинения в убийстве, но официально о его новом процессуальном статусе не сообщалось.

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