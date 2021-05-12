Суд арестовал Ильназа Галявиева, задержанного после массового убийства в школе в Казани

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Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, подозреваемого в , сообщает «Интерфакс». Сам Галявиев во время заседания суда сообщил, что не возражает против своего ареста. Сторона защиты также не возражала против этого.

Во время суда Галявиев стоял в «аквариуме» с тремя полицейскими, к двум из которых его приковали наручниками.

На заседании следователь сообщил, что «Галявиев собирался убить двух и более лиц, желая выразить свое превосходство», и произвел в школе не менее 17 выстрелов из ружья, которое принес с собой. Также Галявиев установил возле входа в кабинет начальных классов взрывное устройство с поражающими элементами и привел его в действие. Следователь также рассказал, что Галявиев полностью признал вину в убийстве, но заявил об «обоснованности» своих действий.

На заседании Галявиев, отвечая на вопрос судьи, сообщил, что у него нет тяжелых заболеваний и инвалидности. Ранее в СК сообщили, что в 2020 году у подозреваемого диагностировали заболевание головного мозга, не уточняя диагноз. «Коммерсант» сообщил, что у Галявиева атрофия головного мозга — это отмирание клеток мозга и нарушение нейронных связей между ними, что может быть признаком множества заболеваний.

Представитель прокуратуры сообщил в суде, что обвинение Галявиеву могут переквалифицировать на терроризм «при наличии оснований». СК ранее сообщил, что предъявит Галявиеву обвинения в убийстве. Также прокурор сообщил, что Галявиеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

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