«Левада-центр»: 72% россиян слышали об апрельских протестах в поддержку Навального

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Почти три четверти россиян (72%) знают о протестных акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших в городах России 21 апреля, показал , который в конце апреля провели социологи .

11% опрошенных внимательно следили за событиями, 61% хотя бы что-то о них слышали, еще 28% сказали, что впервые узнали об этом от социологов.

Как отмечает «Левада-центр», в апреле россияне были менее осведомлены о протестах, чем зимой, когда о январских митингах в поддержку Навального слышали 80% опрошенных.

Внимательнее всего за протестами в апреле следили пользователи телеграм-каналов (37%), соцсетей (18%) и читатели интернет-изданий (17%), в то время как среди телезрителей и радиослушателей лишь 7% и 6% внимательно следили за событиями.

16% опрошенных сообщили, что положительно относятся к протестующим, еще 39% — отрицательно, а 42% — нейтрально. Доля тех, кто положительно относится к протестующим, сократилась на шесть процентных пунктов — с 22% до 16%.

21 апреля по всей России прошли протестные акции в поддержку Алексея Навального. Во время митингов в большинстве городов, в том числе Москве, обошлось без массовых задержаний. Но в следующие дни полицейские стали приходить к участникам акции, которые попали на камеры наблюдения.

Самые массовые задержания на акции 21 января прошли в Петербурге, где, по оценке «ОВД-Инфо», задержали более 800 человек. Всего же в связи с протестами в день акции и после нее задержали около двух тысяч человек.

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