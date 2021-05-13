ФСБ установила скрытые камеры в пермской бане для слежки за «Свидетелями Иеговы»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Оперативники ФСБ установили скрытые камеры в банном комплексе «Чайка» в Перми, чтобы следить за собраниями местных последователей «Свидетелей Иеговы». Об этом, как пишет «МБХ медиа», рассказал обвиняемый по делу организации Игорь Турик на заседании Индустриального районного суда Перми. Его адвокат Иосиф Чарный подтвердил «Медиазоне», что камера упоминалась в материалах уголовного дела.

«И дальше бы туда ходили, если бы не выяснилось, что в этой бане скрыто записывают на видео… Вы бы знали, какую душевную боль испытали эти женщины, когда узнали, что их обнаженных зафиксировали на видео „профессионалы своего дела“», — заявил Турик в своем последнем слове в суде.

По его словам, инцидент произошел в июле 2018 года. В бане находились 27 человек, они проводили крещение новых последователей «Свидетелей Иеговы». В ФСБ признали этот эпизод деятельностью экстремистской организации, законспирированной под собрание садового кооператива.

По итогам этого судебного процесса пятерых пермских последователей «Свидетелей Иеговы», обвиненных по статьям об экстремизме, приговорили к условным срокам.

Верховный суд РФ в 2017 году признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Президент РФ Владимир Путин называл преследование верующих «чушью», однако последователей «Свидетелей Иеговы» по-прежнему задерживают и отдают под суд, который зачастую приговаривает их к реальным срокам заключения.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег