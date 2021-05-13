Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив из-за обстрелов из сектора Газа

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Из-за обстрелов со стороны сектора Газа международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно не принимает рейсы, сообщает The Jerusalem Post. На момент написания новости аэропорт продолжал отправлять рейсы.

Ряд авиакомпаний, выполняющих рейсы в Бен-Гурион, в том числе «Аэрофлот», британская British Airways и американские United Airlines, Delta Airlines и American Airlines отменили рейсы в Тель-Авив.

У «Аэрофлота», сообщает РИА Новости, отменен рейс, намеченный на 14 мая, о дальнейших изменениях в расписании пока информации нет. Немецкая Lufthansa, также отказавшаяся от рейсов в Бен-Гурион 14 мая, рассчитывает возобновить полеты в Тель-Авив уже 15 мая. Американские авиакомпании объявили о приостановке рейсов на неопределенный срок, добавив, что внимательно следят за ситуацией в Израиле.

За последние несколько дней из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 1,5 тысяч ракет. Под обстрел, в числе прочего, попали Тель-Авив и его пригороды. Большинство ракет были перехвачены либо упали за пределами жилых районов, но известно как минимум о семерых погибших в результате обстрелов на территории Израиля. Палестинская сторона, в свою очередь, заявляет, что в результате ударов, нанесенных израильскими военными за последние несколько дней погибли 83 человека.

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