«Аэрофлот» пообещал 10 тысяч бонусных миль сделавшим прививку от ковида

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Компания «Аэрофлот» объявила о запуске акции в поддержку вакцинации от коронавирусной инфекции.

В рамках акции авиакомпания собирается начислить по 10 тысяч бонусных миль пассажирам, которые сделают первую прививку начиная с 15 мая. Мили получат первые 10 тысяч пассажиров.

Для участия в акции пассажиры должны быть зарегистрированы в программе «Аэрофлот Бонус». Перед полетом нужно предъявить сертификат о вакцинации российского образца с сайта «Госуслуги» с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных (в офисе продаж или через форму обратной связи на сайте), а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После совершения перелета мили будут начислены автоматически.

«Первый этап вакцинации должен быть произведен после начала акции, при этом для участия обязательно прохождение полной вакцинации», — сообщается на сайте авиакомпании.

К участию в акции допускаются лица старше 18 лет, не являющиеся сотрудниками «Аэрофлота». Срок действия акции — до 31 декабря 2021 года или до того, как первые 10 тысяч пассажиров получат свои 10 тысяч бонусных миль.

Массовая вакцинация от нового коронавируса всех желающих старше 18 лет началась в России с 18 января.

6 мая на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что в России первый компонент вакцины получили 13,4 миллиона человек, а еще 9,4 миллиона человек прошли полную вакцинацию двумя компонентами.

Путин 10 мая заявил, что в России «21,5 миллиона человек уже получили прививки», а премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 мая рассказал о 24 миллионах человек, прошедших в России разные этапы вакцинации. Фактчек «Медузы» показывает, что, вероятно, президент и глава правительства путают количество доз и людей, сделавших прививку.

Всего в России, по данным Росстата на 1 января 2021 года, проживали 146,2 миллиона человек.

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