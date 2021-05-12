Jerusalem Post: ХАМАС обстрелял израильский поселок из российского ПТРК «Корнет»

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Участники группировки утром 12 мая подбили противотанковой ракетой внедорожник у израильского мошава (поселка) Натив а-Асара на границе с сектором Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Машину обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», когда израильская армия наносила ракетные удары по позициям ХАМАС. В результате обстрела погиб один гражданин Израиля, еще двое получили серьезные ранения.

The Jerusalem Post указывает, что, когда раненых попытались эвакуировать, участники ХАМАС открыли огонь из минометов. Позже раненых госпитализировали, они находятся в критическом состоянии.

Ближе к полудню ХАМАС продолжил обстрел мошава Натив а-Асара.

С начала обострения израильско-палестинского конфликта 10 мая из сектора Газа в сторону израильских городов выпустили более 850 ракет, большинство из которых перехватила система ПВО «Железный купол». Ранее израильские СМИ сообщали о пяти погибших. Израиль в ответ атаковал позиции ХАМАС. Палестинские власти сообщили, что в результате израильских ударов погибли 48 человек, еще 304 получили ранения.

ПТРК «Корнет» — разработка тульского «Конструкторского бюро приборостроения». Ракетный комплекс стали поставлять на мировой рынок в 1990-е годы. Как писало РИА Новости, впервые о том, что у палестинских боевиков в секторе Газа есть ПТРК «Корнет», стало известно в 2010 году. До конца неясно, откуда у них оружие российского производства, но ранее экспортные модификации ПТРК «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ» поставляли многим странам региона, например, Сирии, Иордании, Саудовской Аравии, Ливии и Турции. В 2011 году Израиль направил России официальный протест после того, как палестинские боевики обстреляли израильский школьный автобус из ПТРК «Корнет».

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