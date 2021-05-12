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Причиной нападения 19-летнего студента Ильназа Галявиева на школу в Казани стало «абсолютное отсутствие государственной идеологии». Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Ее слова цитирует Znak.com.

Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством <…> если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки.

В комментарии ТАСС Волынец также отметила, что семья Галявиева считалась благополучной, а сам он не состоял на учете «ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних». «Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент», — сказала она.

В результате нападения на школу погибли девять человек — семь детей и двое взрослых. Еще более полутора десятков человек были госпитализированы.

На первом допросе после преступления Галявиев заявил, что считает себя «богом». За несколько недель до убийства он завел телеграм-канал, в котором писал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной».

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