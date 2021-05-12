Bloomberg: Россия задерживает поставки «Спутника» в Северную Македонию — из-за того, что власти этой страны осудили преследование Навального
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Россия задерживает поставки вакцины «Спутник V» в Северную Македонию по политическим причинам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По данным источников издания, задержка поставок связана с тем, что Северная Македония в январе подписала декларацию с осуждением задержания политика Алексея Навального, а в марте выступила в поддержку введения санкций в отношении российских чиновников за нарушения прав человека.
Неназванный чиновник правительства Северной Македонии заявил Bloomberg, что официально задержки в поставках объясняются высоким спросом на «Спутник» и нехваткой доз.
В Российском фонде прямых инвестиций изданию заявили, что поставки в Северную Македонию идут в соответствии с контрактом и отвергли предположения о том, что они могут быть как-то связаны с политикой.
В общей сложности Северная Македония должна получить 200 тысяч доз вакцины «Спутник». В страну уже были поставлены три тысячи доз в начале марта и три тысячи доз в конце месяца.