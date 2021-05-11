Семьям погибших при нападении на казанскую школу выплатят по миллиону рублей

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Власти Татарстана объявили, что выплатят по одному миллиону рублей в качестве компенсации семьям погибших во время стрельбы, произошедшей 11 мая в школе № 175 в Казани.

Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести ранений.

Стрельбу в школе № 175 устроил бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Он пришел в школу утром 11 мая с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил месяц назад, и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семеро школьников и одна учительница, более 20 человек получили ранения. После этого Галявиев добровольно сдался полиции.

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