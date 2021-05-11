На Украине «кума Путина» Виктора Медведчука обвинили в государственной измене

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, которого называют , стал обвиняемым по уголовному делу о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Такие же обвинения предъявили депутату Рады Тарасу Козаку, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, не называя полных имен, сообщила в фейсбуке, что обвинения в госизмене и хищении предъявили «двум народным депутатам украинского парламента — М и К», которые ранее проходили по делу как свидетели. Венедиктова отметила, что местонахождение «М» не установлено.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в доме Виктора Медведчука, сообщили в СБУ.

В начале апреля стало известно, что в отношении Виктора Медведчука и Тараса Козака проводят расследование по статье о государственной измене. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который ранее пожаловался в прокуратуру из-за высказываний Медведчука в интервью телеканалу RT.

В феврале власти Украины ввели в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко санкции сроком на три года. Ограничения, в частности, предполагают арест их активов.

Власти Украины также ввели санкции против Тараса Козака и отключили принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с Медведчуком.

Подкаст «Что случилось» о давлении на пророссийских политиков Президент Зеленский пошел войной на пророссийских политиков Украины. Там что, после Крыма и Донбасса такие еще остались?

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег