«Медуза» обжаловала в суде включение в список «СМИ-иноагентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» подала иск об отмене решения о включении в список СМИ — «иностранных агентов», сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. Исковое заявление направлено в Замоскворецкий суд Москвы. Дата рассмотрения будет назначена позднее.

«Основное в иске — неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход РФ за пределы своей юрисдикции», — рассказал Бадамшин.

Минюст объявил о включении «Медузы» в список СМИ — «иностранных агентов» 23 апреля. Причины этого решения не разглашались. Официальное уведомление о признании «иностранным агентом» в редакцию, по состоянию на 11 мая, так и не поступило. В ответ на запрос «Медузы» Минюст сообщил, что издание признано «иностранным агентом» после того, как некий государственный орган сообщил об иностранном финансировании.

Из-за включения в список «СМИ-иноагентов» «Медуза» потеряла практически все свои заработки и была вынуждена попросить помощи у читателей. Оформить пожертвование можно на странице support.meduza.io.

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