Перейти к материалам

Cпасти «Медузу»

ЕСПЧ удовлетворил иск «Новой газеты» к России из-за статьи о националистах одиннадцатилетней давности

Источник: РБК

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск «Новой газеты» к властям России о нарушении права на свободу выражения мнения из-за статьи, вышедшей в январе 2010 года. Об этом сообщает РБК.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 тысячи евро компенсации морального вреда и 2,2 тысячи компенсации судебных издержек. 

Дело было связано со статьей «Банда, агентство, партия. Кто такие „легальные националисты“», в которой цитировалась программа националистической организации «Русский образ». Через несколько месяцев Роскомнадзор вынес изданию предупреждение, сочтя, что содержание цитат «направлено на возбуждение социальной, расовой и национальной розни». 

После безуспешных попыток обжаловать предупреждение в России в мае 2011 года «Новая газета» обратилась в ЕСПЧ. 

«Жаль, что это решение выносилось так долго. Но в целом мы его приветствуем. И хотелось бы верить, что это начало нового тренда — когда вышестоящие судебные органы все-таки признают абсурдность и зачастую предвзятость Роскомнадзора, который раздает предупреждения, как гаишник, на свое усмотрение. Может, хоть так, через ЕСПЧ, эта система наказаний для СМИ будет пересмотрена», — сказал РБК представитель «Новой газеты».

РБК

«Русский образ» — радикальное националистическое движение, созданное в середине 2000-х годов Ильей Горячевым. В 2015 году Горячева приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации пяти убийств, в том числе адвоката Станислава Маркелова, а также в бандитизме и незаконном обороте оружия. 

Читайте также

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу»

Дать денег
Реклама