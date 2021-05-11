ЕСПЧ удовлетворил иск «Новой газеты» к России из-за статьи о националистах одиннадцатилетней давности

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Европейский суд по правам человека удовлетворил иск «Новой газеты» к властям России о нарушении права на свободу выражения мнения из-за статьи, вышедшей в январе 2010 года. Об этом сообщает РБК.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 тысячи евро компенсации морального вреда и 2,2 тысячи компенсации судебных издержек.

Дело было связано со статьей «Банда, агентство, партия. Кто такие „легальные националисты“», в которой цитировалась программа националистической организации «Русский образ». Через несколько месяцев Роскомнадзор вынес изданию предупреждение, сочтя, что содержание цитат «направлено на возбуждение социальной, расовой и национальной розни».

После безуспешных попыток обжаловать предупреждение в России в мае 2011 года «Новая газета» обратилась в ЕСПЧ.

«Русский образ» — радикальное националистическое движение, созданное в середине 2000-х годов Ильей Горячевым. В 2015 году Горячева приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации пяти убийств, в том числе адвоката Станислава Маркелова, а также в бандитизме и незаконном обороте оружия.

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