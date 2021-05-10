WSJ: выведенные из Афганистана войска США планируют разместить в Узбекистане и Таджикистане
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Власти США рассматривают возможность размещения войск, выведенных из Афганистана, в странах Центральной Азии, а именно Узбекистане и Таджикистане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском военном командовании.
По их словам, США хотят и после вывода войск продолжать поддерживать афганское правительство в сдерживании талибов и других экстремистов. Для этой цели больше всего подходит размещение войск в граничащих с Афганистаном странах. Однако значительное военное присутствие России и нарастающее влияние Китая в регионе затрудняют планы по созданию военных баз США в Центральной Азии, признают официальные лица.
В качестве других альтернатив американское командование готово рассмотреть вариант переброски войск в страны Персидского залива или размещения в регионе авианосца.
Как заявлял президент США Джо Байден, американские войска намерены окончательно покинуть территорию Афганистана к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Источники WSJ утверждают, что вывод войск может завершиться с опережением намеченных сроков уже к июлю 2021 года.