Apple подала в суд на российскую ФАС из-за штрафа в 12 миллионов долларов
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Американская компания Apple подала иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, оспаривая штраф в размере 12 миллионов долларов.
Как следует из картотеки Арбитражного суда Москвы, исковое заявление было принято 7 мая. Предварительное заседание по делу назначено на 21 июня.
27 апреля ФАС наложила оборотный штраф на Apple в размере 906 299 392,16 рублей (12 миллионов долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Основанием для штрафа стала жалоба на корпорацию от «Лаборатории Касперского». Разработчик заявил, что Apple необоснованно урезала функциональность новой версии его приложения для родительского контроля «Kaspersky Safe Kids» (KSK). При этом Apple вывела на рынок собственное приложение с аналогичными функциями «Screen Time».