Apple подала в суд на российскую ФАС из-за штрафа в 12 миллионов долларов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Американская компания Apple подала иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, оспаривая штраф в размере 12 миллионов долларов.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Москвы, исковое заявление было принято 7 мая. Предварительное заседание по делу назначено на 21 июня.

27 апреля ФАС наложила оборотный штраф на Apple в размере рублей (12 миллионов долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Основанием для штрафа стала жалоба на корпорацию от «Лаборатории Касперского». Разработчик заявил, что Apple необоснованно урезала функциональность новой версии его приложения для родительского контроля «Kaspersky Safe Kids» (KSK). При этом Apple вывела на рынок собственное приложение с аналогичными функциями «Screen Time».

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег