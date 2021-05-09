Путин в речи на параде в честь Дня Победы заявил о «сборищах недобитых карателей». Песков пояснил, что это про неонацистов в Европе

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Президент РФ Владимир Путин выступил на параде в честь Дня Победы с речью. Отметив «доблесть советских воинов, несгибаемость мирных жителей» во время Великой Отечественной войны, Путин заявил, что «история требует делать выводы и извлекать уроки».

К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.

Полный текст речи Путина на параде можно прочитать, например, на сайте Кремля.

Упоминание «сборищ недобитых карателей» вызвало особый общественный интерес. Радиостанция «Говорит Москва» попросила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пояснить, что имел в виду Путин. По словам Пескова, речь идет о неонацистах в Европе.

Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. , которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны.

Политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников в эфире «Дождя» предположил, что Путин поменял речь во время выступления. На параде Путин сказал, что «наш народ был один в движении к Победе». Такая же формулировка сейчас и в тексте речи на сайте Кремля. Однако первоначально, сообщил Колесников, в тексте речи было «наш народ был един в движении к Победе». На некоторых сайтах, которые также опубликовали речь Путина, осталась старая формулировка.

Украинское националистическое объединение «Свобода» регулярно устраивает акции в честь дивизии «Галичина». Такие марши регулярно проходят во Львове, а в апреле 2021 года акцию впервые провели в Киеве. Полиция проверяет мероприятие в Киеве на использование нацистской символики, а также на предмет манипуляций со стороны организатора, заявившего «шествие в вышиванках ко дню создания первой добровольческой украинской дивизии».

Заявления о попытках переписать историю российские власти, в том числе президент Владимир Путин, последние несколько лет делают регулярно. Опрос ВЦИОМ, проведенный летом 2018 года, показывал, что в существование группы людей, желающих переписать историю, чтобы «приуменьшить величие России», верят 66% респондентов.

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