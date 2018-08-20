ВЦИОМ: две трети россиян верят в попытки «сломать скрепы» и «переписать историю»

Две трети жителей России (63%) считают, что существует организация, которая стремится разрушить россиян, пропагандируя нетрадиционные сексуальные отношения, следует из результатов опроса . Больше других это мнение поддерживают люди в возрасте 45-59 лет (69%) и со средним специальным образованием (67%).

Почти четверть опрошенных (24%) уверены, что люди, защищающие права сексуальных меньшинств, не стремятся ничего разрушить. По их мнению, в России нет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет так считают 48%.

ВЦИОМ также выяснил, что 66% респондентов верят, что некая группа людей хочет страны и подменить исторические факты, «чтобы навредить России, приуменьшить ее величие». Это мнение популярно среди тех, кому больше 45 лет (72%).

26% уверены, что никто не стремится переписать российскую историю, а отдельные историки изучают различные события, чтобы узнать правду. Среди молодежи таких 47%.