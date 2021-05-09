На выборах в Шотландии сторонники независимости получили большинство голосов. Они планируют провести референдум об отделении от Великобритании

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В Шотландии подведены итоги парламентских выборов, прошедших 6 мая. Большинство мест в парламенте займут представители правящей Шотландской национальной партии и их соратники «зеленые». Вместе они получили 72 мандата из 129, хотя, как отмечает BBC News, и показали результат хуже, чем ожидали политологи.

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, возглавляющая правительство, заявила, что будет добиваться проведения референдума о независимости от Великобритании — второго за семь лет. При этом Стерджен подчеркнула, что процесс подготовки референдума не будет начат в ближайшее время, в разгар пандемии коронавируса.

Тем не менее, глава правительства подчеркнула, что жители Шотландии должны получить возможность реализовать свои права и проголосовать на референдуме. Если для этого потребуется обращаться в суд, сказала Стерджен, это будет «абсурдом», но власти Шотландии готовы к такому развитию событий.

Также 9 мая стали известны результаты выборов мэра Лондона. По итогам голосования на этом посту остался Садик Хан. В твиттере он пообещал как и прежде быть «мэром всех лондонцев». Основным конкурентом Хана был кандидат от консерваторов Шон Бейли.

Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Выборы мэра Лондона должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии, а срок полномочий Хана соответственно продлен на год.

Шотландия проводила референдум о выходе из Великобритании в 2014 году, тогда большинство избирателей проголосовали за то, чтобы остаться. В 2016 году в Великобритании прошел референдум о выходе из Европейского союза, на котором большинство жителей страны поддержали «брекзит», в Шотландии проголосовали за то, чтобы страна осталась в ЕС. После этого референдума власти Шотландии объявили, что необходимо новое голосование по вопросу независимости.

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