Индийские врачи заявили о резком росте числа заболевших «черным грибком» после перенесенного ковида

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Врачи в Индии сообщили об участившихся случаях мукормикоза, который также называют «черным грибком», у пациентов, перенесших COVID-19, пишет BBC News.

Мукормикоз — редкое заболевание, которое вызывают грибы семейства мукоровые (Mucorales), обычно встречающиеся в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Мукормикоз, при котором чаще всего поражаются носовые пазухи или легкие, обычно встречается у людей, чей иммунитет понижен, в том числе из-за приема определенных лекарств.

Врач Акшай Наир из Мумбаи рассказал, что в апреле в трех больницах, где он работает, он был свидетелем примерно 40 случаев мукормикоза. Его коллега из Бангалора, хирург-офтальмолог Рагхурадж Хегде заявил, что ему известно о 19 пациентах с таким диагнозом за последние две недели. По словам Наира, в Мумбаи за предыдущие два года он столкнулся с 10 случаями этой болезни, а Хеге сообщил, что за свою десятилетнюю практику видел не более двух случаев мукормикоза в год. «В этом году все по-другому», — заявил Наир.

Многие заболевшие, по словам врачей, люди с диабетом. Предположительно, мукормикоз развился у них на фоне лечения COVID-19 стероидами. Пациенты с мукормикозом лечились от коронавируса дома и обратились к врачам уже с тяжелой формой заболевания. Некоторым пациентам, заявили собеседники BBC News, пришлось удалять глазные яблоки, чтобы инфекция не поразила мозг.

Лечение мукормикоза предполагает ежедневные внутривенные инъекции противогрибкового препарата, каждая из которых стоит 3500 рупий (около 48 долларов) — значительную сумму для Индии. Курс может занимать до восьми недель.

Для предотвращения вспышки мукормикоза, предупреждают врачи, необходимо жестко контролировать прием стероидов как во время лечения COVID-19, так и в период восстановления после перенесенного заболевания.

Случаи заболевания мукормикозом на фоне ковида были ранее зафиксированы и в других странах. В основном такое заболевание развивалось у людей с сахарным диабетом.

В Индии последние несколько недель регистрируется рекордное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, по данным на 9 мая, в стране за сутки было выявлено более 400 тысяч новых случаев COVID-19. Система здравоохранения страны с трудом справляется с такой нагрузкой.

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