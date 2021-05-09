Bild заявил, что переговоры о поставке «Спутника V» в Германию зашли в тупик. Производитель вакцины это отрицает

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Переговоры о поставках в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» все более и более осложняются, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники, близкие к обсуждению. По словам одного из собеседников издания, переговоры фактически зашли в тупик.

Россия, рассказали источники Bild, скорее всего не сможет поставить в Германию вакцину в июне-июле. Одна из причин — нехватка сырья для производства необходимого количества «Спутника V». Другая причина — данное российской стороной обещание поставить вакцину в Индию. Для того, чтобы обеспечить поставку вакцины для Германии, по словам источников Bild, Россия должна будет отказаться от поставок в Индию, а в сложившейся ситуации это невозможно. Кроме того, заявили источники, требования ЕС для согласования использования «Спутника V» оказались значительно выше, «чем ожидала Москва».

Если российская вакцина не поступит в Германию летом 2021 года, отмечает издание, то потом необходимости в ее использовании не будет. Страна заказала достаточное количество вакцин других производителей, чтобы обойтись без «Спутника V».

Обновление: «Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина „Спутник V“ может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны», прокомментировал производитель вакцины публикацию Bild в своем телеграм-канале.

В марте сообщалось, что Германия просит Европейскую комиссию запустить процедуру закупки «Спутника V». Тогда же появилась информация о том, что обсуждается возможность производства российской вакцины в Германии. В апреле о намерении закупить «Спутник V» заявили власти Баварии, а премьер-министр Саксонии обсуждал поставки этой вакцины в Германию в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Спутник V» — основная вакцина, которая используется для прививок от коронавируса в России. Массовая вакцинация началась в России 18 января.

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