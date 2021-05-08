Washington Post: Минюст США при Трампе тайно получил данные о звонках трех журналистов издания, писавших о России

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Министерство юстиции США во время президентства Дональда Трампа запросила данные о телефонных разговорах трех журналистов газеты The Washington Post, писавших о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом говорится в заявлении газеты, опубликованном 7 мая.

Издание узнало об этом из писем Минюста, которые 3 мая получили два действующих сотрудника WP Эллен Накашима и Грег Миллер, а также бывший репортер газеты Адам Энтус.

В письмах говорилось, что министерство получило информацию о звонках упомянутых журналистов с рабочих, домашних и мобильных телефонов за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Также Минюст безуспешно пытался получить сведения об электронной переписке журналистов.

В письмах Минюста не уточняется, что стало причиной таких действий. Ближе к концу указанного периода трое журналистов выпустили статью о том, что в 2016 году советник Дональда Трампа сенатор Джефф Сешнс обсуждал с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком российско-американские отношения в случае победы Трампа на президентских выборах. Авторы заметки ссылались на разговоры посла с Москвой, перехваченные разведкой. На момент публикации статьи Джефф Сешнс занимал пост генпрокурора США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал «российское дело», пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом и его штабом. Россия вмешательство отрицала.

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