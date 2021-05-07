В Непале за месяц заболеваемость коронавирусом выросла в 30 раз. В больницах закончились места и кислород

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В Непале из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в больницах по всей стране закончились свободные койки. Об этом сообщает Associated Press.

6 мая в 30-миллионной стране были зафиксированы рекордные 9 070 случаев заболевания — это более чем в 30 раз превышает показатели, которые были месяц назад. По словам врачей, сейчас ни в одной больнице, которая лечит заболевших ковидом, нет доступных коек.

«Даже если бы койки были, существует огромная нехватка кислорода — и мы даже еще не достигли пика этого кризиса», — заявил главврач одной из больниц Катманду.

Из-за роста заболеваемости с апреля в крупных городах Непала введены локдауны, а в начале текущей недели власти страны отменили как международные, так и внутренние авиарейсы.

В Непале вакцинация идет медленными темпами — первую дозу вакцины получили лишь 7% населения. Во многом это связано с ситуацией в соседней Индии: после резкой вспышки заболеваемости там индийские власти приостановили поставки в Непал своей вакцины. Сейчас Непал ведет переговоры о поставках «Спутника», также несколько сотен тысяч доз вакцины стране передал Китай.

В Индии в последние дни ежедневно заболевают свыше 400 тысяч человек. Власти этой страны также сообщают о нехватке мест и оборудования в больницах.

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