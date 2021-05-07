Twitter заблокировал аккаунты, созданные для публикации заявлений Трампа

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Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, который публиковал заявления с официального сайта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Аккаунт DJTDesk был создан 6 мая. В нем публиковались заявления Трампа, размещенные на его сайте donaldjtrump.com в разделе «From the Desk of Donald J. Trump» («Со стола Дональда Дж. Трампа»).

Аккаунт DJTDesk в твиттере

Аккаунт был заблокирован спустя несколько часов после регистрации. В Twitter заявили, что будут принимать меры в отношении учетных записей, «очевидное намерение которых заключается в замене или продвижении контента, связанного с заблокированной учетной записью».

Советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что заблокированный твиттер-аккаунт никак не связан с бывшим президентом.

«Би-би-си» сообщила, что после блокировки аккаунта DJTDesk в твиттере осталось еще несколько аналогичных учетных записей, которые репостили заявления с сайта бывшего президента. Позднее Twitter заблокировал еще три таких аккаунта — DJTrumpDesk, DeskofDJT and DeskOfTrump1, пишет Reuters.

В январе сторонники Трампа, который на тот момент был президентом США, взяли штурмом здание Конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Пойти к зданию Конгресса их призвал сам Трамп. В результате штурма Конгресса погибли пять человек.

Конгресс США инициировал процесс импичмента Трампа — уже второй за его президентский срок. Но в итоге Трампа оправдали.

После штурма Конгресса Facebook, Instagram и Twitter (соцсеть, которой Трамп пользовался наиболее активно) заблокировали его аккаунты.

4 мая Трамп запустил сайт donaldjtrump.com. Раздел «From the Desk of Donald J. Trump» предназначен для публикации заявлений Трампа и отдаленно напоминает ленту твиттера. Сторонники Трампа могут делиться его заявлениями в твиттере и фейсбуке, но не могут комментировать.

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