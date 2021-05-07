Суд отказался исключить главного редактора «Псковской губернии» из списка «иностранных агентов»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Псковский городской суд признал законным решение Минюста о включении главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина в реестр «СМИ, выполняющих функции иноагента», говорится в сообщении «Агоры», поступившем в «Медузу».
Камалягин попал в реестр «иноагентов» в конце 2020 года. Главный редактор «Псковской губернии» и его адвокат Татьяна Мартынова пытались через суд доказать, что такое решение «является вмешательством в право на свободу выражения мнения».
«Фактически применимые в настоящем деле положения закона ставят истца в менее благоприятное положение по сравнению с другими физическими лицами, например, имеющими источник дохода только от российских юридических лиц, что не имеет разумного оправдания», — говорилось в иске.
Защита Камалягина собирается обжаловать решение суда.
Денис Камалягин — один из пятерых физических лиц — журналистов и активистов — включенных Минюстом в реестр СМИ — «иностранных агентов». 5 мая «Медуза» опубликовала интервью Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилы Савицкой, признанных СМИ — «иноагентами». В тот же день Псковский городской суд отклонил иск Савицкой, оспаривавшей это решение Минюста.