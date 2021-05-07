Суд отказался исключить главного редактора «Псковской губернии» из списка «иностранных агентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Псковский городской суд признал законным решение Минюста о включении главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина в реестр «СМИ, выполняющих функции иноагента», говорится в сообщении «Агоры», поступившем в «Медузу».

Камалягин попал в реестр «иноагентов» в конце 2020 года. Главный редактор «Псковской губернии» и его адвокат Татьяна Мартынова пытались через суд доказать, что такое решение «является вмешательством в право на свободу выражения мнения».

«Фактически применимые в настоящем деле положения закона ставят истца в менее благоприятное положение по сравнению с другими физическими лицами, например, имеющими источник дохода только от российских юридических лиц, что не имеет разумного оправдания», — говорилось в иске.

Защита Камалягина собирается обжаловать решение суда.

Денис Камалягин — один из пятерых физических лиц — журналистов и активистов — включенных Минюстом в реестр СМИ — «иностранных агентов». 5 мая «Медуза» опубликовала интервью Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилы Савицкой, признанных СМИ — «иноагентами». В тот же день Псковский городской суд отклонил иск Савицкой, оспаривавшей это решение Минюста.

Читайте также

«Я — агент россиян, на которых государство положило большущий болт» Как живут люди, признанные СМИ — «иноагентами»? Например, трое из них организовали ООО «Как бы иноагент» (и это не шутка)

Читайте также

«Я — агент россиян, на которых государство положило большущий болт» Как живут люди, признанные СМИ — «иноагентами»? Например, трое из них организовали ООО «Как бы иноагент» (и это не шутка)

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег