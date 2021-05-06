Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Псковский городской суд 5 мая отклонил иск журналистки , оспаривавшей решение Минюста о включении ее как физического лица в реестр СМИ — «иностранных агентов». На заседании Савицкая выступила с речью, текст которой затем опубликовала в фейсбуке. Вот что она сказала суду.

Вы перепутали агентов, господа из Минюста. Не с теми воюете. Я агент России, агент моих замечательных сограждан. Я борюсь за них, за их право нормально жить, в каждом своем тексте, каждой новости на сайте « ». Им больше не к кому прийти со своей бедой, потому что Первый канал, «Россия 1», НТВ и все, кого пустили в телевизор, никогда не расскажут с экранов о реальных проблемах людей. Потому что нельзя, потому что есть стоп-листы, потому что электорат не должен знать правду о происходящем в стране, а то все поймет и на выборах проголосует неправильно.

Вы называете меня «иноагентом» и приписываете мне некую политическую деятельность в статьях об , , экологе-активисте, который сражается с гигантом-свинокомплексом за право дышать свежим воздухом, о пытках в Брянской колонии, блокировке связи рядом с тюрьмами в Псковской области, хотя я в них просто сообщаю о фактах. Это моя работа, это задача журналиста — всегда честно писать о том, что происходит. Писать для того, чтобы власти обратили внимание на беды людей и решили их проблемы.

В своем возражении на мой иск вы сделали интересную подборку моих текстов, пытаясь представить меня политиком, и лукаво забыли мои репортажи о ветеранах, которые выживают в сгнивших избах, об узниках концлагерей, которые по воле государства ютились в привокзальных каморках, о детях-диабетиках, которым власти не выдают положенные лекарства, о псковском десантнике, который всю жизнь голосовал за Путина, разбился на военном задании в Сирии, а его жена осталась без положенной пенсии. Вы и это назовете «текстами с политической повесткой» и «протестной активностью»?!

Вы переворачиваете все с ног на голову, господа из Минюста. Человека, который текстами помогает людям, вы обзываете «иноагентом». Но настоящие иноагенты не здесь, не в этом зале. Они в Кремле и Госдуме. Это те, кто каждый день принимает репрессивные законы, отбирает у людей право на нормальную жизнь и свободу, запрещает под страхом тюрьмы говорить правду. Это они агенты какого-то чужого нам всем тоталитарного государства. Они. Не я. Я журналист, и им останусь.

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