«Репортеры без границ» выступили в поддержку «Медузы»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» осудила включение «Медузы» в список «СМИ — иностранных агентов». Заявление организации (.pdf) опубликовано на ее сайте.

«Эта новость — тяжелейший удар по плюрализму СМИ в России. „Медуза“ была создана за рубежом для того, чтобы ее редакция могла работать полностью независимо, в то время, как после массовых демонстраций в России в 2011-2012 годах участились попытки властей контролировать онлайн-СМИ», — заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Жанна Кавелье.

Организация призвала министерство юстиции России ликвидировать «позорный и репрессивный» список «СМИ — иностранных агентов». По мнению «Репортеров без границ», единственная задача этого реестра — «усиление контроля властей над прессой».

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