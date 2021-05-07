Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совести

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Правозащитная организация Amnesty International повторно присвоила российскому политику Алексею Навальному . Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем необходимость того, что российские власти должны признать и соблюдать его права, включая доступ к независимой медицинской помощи.

В январе Amnesty International признала Алексея Навального узником совести — после того, как политика задержали в России, когда он вернулся из Германии. В феврале правозащитники лишили Навального этого статуса из-за его высказываний, сделанных в 2007-2008 годах, вероятно, о мигрантах. В организации говорили, что высказывания Навального «достигают уровня языка вражды».

Как Amnesty International лишила Навального этого статуса

Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — вероятно, из-за его старых высказываний о мигрантах Сторонники политика считают, что «это откровенная игра на стороне диктатуры»

Как Amnesty International лишила Навального этого статуса

Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — вероятно, из-за его старых высказываний о мигрантах Сторонники политика считают, что «это откровенная игра на стороне диктатуры»

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