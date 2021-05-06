«Кум Путина» Виктор Медведчук впервые вошел в рейтинг богатейших украинцев. И сразу занял 12-е место из 100
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Депутат Верховной Рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, которого называют «кумом Путина», впервые вошел в рейтинг богатейших украинцев по версии журнала «Forbes Украина».
Медведчук стал самым богатым из 14 новичков рейтинга Forbes. Издание оценило его состояние в 620 миллионов долларов. Медведчук занимается бизнесом в топливно-энергетической сфере, медиа, металлургии, а также владеет объектами недвижимости. В списке 100 богатейших украинцев за 2021 год он занял 12-е место.
Первое место в рейтинге богатейших украинцев занял Ринат Ахметов (7,6 миллиарда долларов), второе — Виктор Пинчук (2,5 миллиарда), третье — Константин Жеваго (2,4 миллиарда).
В феврале власти Украины ввели в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко санкции сроком на три года. Ограничения, в частности, предполагают арест их активов.
Власти Украины также ввели санкции против депутата Рады Тараса Козака и отключили принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с Медведчуком.