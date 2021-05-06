«Кум Путина» Виктор Медведчук впервые вошел в рейтинг богатейших украинцев. И сразу занял 12-е место из 100

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Депутат Верховной Рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, которого называют , впервые вошел в рейтинг богатейших украинцев по версии журнала «Forbes Украина».

Медведчук стал самым богатым из 14 новичков рейтинга Forbes. Издание оценило его состояние в 620 миллионов долларов. Медведчук занимается бизнесом в топливно-энергетической сфере, медиа, металлургии, а также владеет объектами недвижимости. В списке 100 богатейших украинцев за 2021 год он занял 12-е место.

Первое место в рейтинге богатейших украинцев занял Ринат Ахметов (7,6 миллиарда долларов), второе — Виктор Пинчук (2,5 миллиарда), третье — Константин Жеваго (2,4 миллиарда).

В феврале власти Украины ввели в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко санкции сроком на три года. Ограничения, в частности, предполагают арест их активов.

Власти Украины также ввели санкции против депутата Рады Тараса Козака и отключили принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с Медведчуком.

Подкаст «Что случилось» о санкциях против пророссийских политиков Президент Зеленский пошел войной на пророссийских политиков Украины. Там что, после Крыма и Донбасса такие еще остались?

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег